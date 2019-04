Claudia de Breij wil hotels Brunei boycotten

„De sultan van Brunei voert vanaf morgen sharia-wetgeving in waaronder homoseksuelen worden gestenigd”, schrijft Claudia op Instagram bij een lijstje van negen hotels, waaronder het Hotel Bel-Air in Los Angeles, 45 Park Lane in Londen, Hotel Eden in Rome en Le Meurice in Parijs. „Deze hotels zijn van de sultan. Lieve big spenders onder mijn volgers: laten we ze boycotten. Sponsor geen mensenrechtenschendingen.”

De Breij is niet de enige die van zich laat horen. Eerder riepen ook George Clooney en Elton John al op tot een boycot van de luxehotels.