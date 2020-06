MTV zendt legendarisch Unplugged-optredens Pearl Jam en Nirvana uit

Eddie Vedder van Pearl Jam geeft alles tijdens MTV Unplugged (1992). Ⓒ Getty Images

Shows als Jackass, Pimp My Ride, maar ook Unplugged waren in de jaren negenties en in de zeroes populaire programma’s op MTV. De zender, die ooit bekendstond als muziekplatform, bracht donderdag naar buiten dat het die ’old school-programma’s’ binnenkort opnieuw gaat uitzenden.