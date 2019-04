Marieke Elsinga is bang voor walvissen

Marieke Elsinga Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

Marieke Elsinga werd woensdag in RTL Boulevard geconfronteerd met een van haar grootste angsten: walvissen. Toen er in het kader van de nieuwe Netflix-documentaire Our Planet beelden van walvissen werden getoond, biechtte de presentatrice op dat ze de beesten doodeng vindt.