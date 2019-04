Dochter Derksen waarschuwt: ’Johan is er nog!’

„Lieve mensen. Johan ligt helemaal in de prak na zijn val van de trap. Maar laten we het positief houden”, schrijft Marieke Derksen op Twitter. „Mijn moeder viel van de trap en overleed aan de gevolgen. Johan is er nog, dus nog geen goede nachtrust voor iedereen in de voetballerij. Maar dank voor alle lieve berichten!”, grapt ze.

Derksen ligt met een hersenschudding in het ziekenhuis. Ook heeft hij zijn arm gebroken en verschillende breuken in zijn gezicht opgelopen. „Hij ligt nu te rusten en is niet aanspreekbaar. Hij is er slecht aan toe. Het belangrijkste is dat Johan er weer bovenop komt. Het was wel even schrikken. Het is enorm heftig, maar hij is er gelukkig nog”, liet Wilfred woensdagmiddag weten.

