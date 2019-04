Wereldwijd succes voor Duncan Laurence

Duncan Laurence Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

Al sinds bekend is dat Duncan Laurence ons land gaat vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival met het nummer Arcade, zijn velen ervan overtuigd: dit is een winnaar! Hoewel de strijd nog moet beginnen, weet Duncan in ieder geval al wel wereldwijd harten te winnen...