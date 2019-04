MEESTERlijke imitatie van Carlo & Irene

Carlo en Irene begeven zich aanstaande zaterdag in de wereld van het recht, waar ze het advocatenechtpaar Geert-Jan en Carry Knoops imiteren. Ⓒ Making Herrie

Het tiende seizoen van De TV Kantine ging afgelopen zaterdag sterk van start met een geweldige imitatie van broers en zus VAN ROSSEM, waarin CARLO BOSZHARD zelf MAARTEN was, broer RON diens broer VINCENT VAN ROSSEM voor zijn rekening nam en IRENE MOORS warrige zus CIS speelde. Ook de komende week is het in de ’kantine’ weer een komen en gaan van, niet allemaal even voor de hand liggende, BN’ers.