’Mijn ouders wisten niet wat ze met me aan moesten!’

Omringd door muzikanten van de A’DAM Music School, was Ruth Jacott afgelopen week te zien én te horen op het North Stars-concert. Ⓒ Michel Swart/Delphine Chevalier

JOS BRINK en FRANK SANDERS gaven in 1979 jongeren in Amsterdam-Noord de kans om mee te doen aan de musical A Star Is Born. Nu veertig jaar later omarmt in datzelfde stadsdeel RUTH JACOTT een soortgelijk project...