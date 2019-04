Dan Reynolds bekroont herstelde relatie met baby

Vorig jaar april kondigde Dan via sociale media aan dat hij en Aja uit elkaar zouden gaan. „Na 7 prachtige jaren samen is het huwelijk van Aja en mij tot een einde gekomen”, schreef hij. „Onze kinderen blijven onze prioriteit in het leven en we zullen ze samen blijven opvoeden met al onze liefde.” Afgelopen januari kwam echter het bericht dat Dan en Aja weer de liefde bij elkaar hadden gevonden en dat ze hun relatie aan het herstellen waren.

Dan en Aja ontmoetten elkaar in 2010 tijdens een optreden in Las Vegas. Een jaar later trouwde het stel. Samen kregen ze drie dochters: Arrow (6 jaar) en de 2 jaar oude tweeling Coco en Gia.