Koningin Silvia prijst verpleegkundigen

Reden voor het bezoek van de Zweedse koningin was de toekenning van een beurs aan een junior verpleegkundige, maar ook om de woonruimte Silvia voor dementerende bewoners in het centrum te bezichtigen. Deze ruimte is gebaseerd op de zorgfilosofie van de stichting van koningin Silvia. Die heeft als doel om patiënten in hun laatste levensjaren een bijzondere kwaliteit van leven te geven.

De koningin noemde verpleegsters "de helden van de zorg" voordat ze de Queen Silvia Nursing Award uitreikte. Die ging naar de 38-jarige Annette Löser, een leerling-verpleegster uit Saksen. Ze kreeg de prijs voor haar idee van een hygiëneflap op het verpleegbed, waarmee bijvoorbeeld snel vuile luiers uit de weg worden geruimd. Aan de beurs is een bedrag van 6000 euro verbonden.

Sinds 2013 reikt koningin Silvia de prijs uit, die bedoeld is voor junior verplegend personeel. Inmiddels wordt de prijs niet alleen in Zweden uitgereikt, maar ook in Finland en Polen en voor de tweede keer in Duitsland.