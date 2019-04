Letizia wijst media op taalgebruik

Koningin Letizia Ⓒ Hollandse Hoogte

Koningin Letizia van Spanje heeft woensdag in Madrid een forum over media en geestelijke gezondheid bijgewoond. Op het forum spraken journalisten met belangenverenigingen uit de geestelijke gezondheidszorg over de woorden die media gebruiken als ze berichten over geestelijke gezondheid en het belang van de juiste woordkeuze bij dit onderwerp.