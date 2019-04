Huffman en Loughlin zwijgen in rechtbank

Loughlin leek volgens The Hollywood Reporter goedgemutst bij aankomst. Ze glimlachte, schudde handen en zwaaide naar fans die op de stoep stonden te wachten op haar aankomst. Een enkeling schreeuwde gekscherend naar haar: „Lori, betaal mijn lesgeld!.” Huffman was even daarvoor al gearriveerd. Zij ging stilletjes het gebouw in onder begeleiding van haar advocaat.

De actrices en zo’n vijftig andere Amerikaanse ouders werden vorige maand aangehouden na onderzoek van de FBI waaruit bleek dat ouders flink geld hebben betaald om hun kinderen op illegale wijze op prestigieuze universiteiten te krijgen. Zo zouden de kinderen van Loughlin zijn aangenomen als onderdeel van het roeiteam, terwijl ze helemaal niet aan die sport doen. Loughlin had daar een half miljoen dollar voor over. Huffman wordt ervan verdacht 15.000 dollar te hebben betaald.

Zowel Loughlin als Huffman blijven voorlopig op vrije voeten. Ze moesten eerder flink in de buidel tasten voor het betalen van hun borgtocht. Loughlin moest 1 miljoen dollar aftikken, net als haar partner. Huffman mocht gaan na het betalen van 250.000 dollar. De actrices moesten verder hun paspoorten inleveren.