Onderzoek naar aanranding Nelly ligt stil

De vrouw die Nelly beschuldigde wil volgens de entertainmentsite niet meer met de politie praten. Nelly hoeft zich daarom ook niet meer te verantwoorden. De zaak is nog niet officieel gesloten, maar er zou van onderzoek geen sprake meer zijn.

Het slachtoffer stelde eind vorig jaar dat de rapper na een show in Engeland masturbeerde in haar bijzijn en haar dwong tot orale seks. Nelly ontkende de beschuldigingen met klem. Het was voor hem niet de eerste keer dat hij in aanraking kwam met justitie. In oktober 2017 werd de rapper aangehouden op verdenking van verkrachting. Die zaak werd uiteindelijk afgedaan met een schikking, volgens Nelly was er sprake van seks met wederzijds goedvinden.

