Britney Spears is opgenomen in psychiatrisch ziekenhuis

Spears zou zich om en nabij een week geleden hebben laten opnemen. Ze zal hier dertig dagen verblijven. Woensdag leek ze op Instagram te bevestigen hulp te hebben gezocht. „We hebben allemaal wat tijd voor onszelf nodig”, schrijft ze.

Britneys vader, Jamie Spears, werd onlangs twee keer geopereerd aan zijn darmen en kampt sindsdien met heftige complicaties. Bronnen laten aan TMZ weten dat de zangeres het erg moeilijk heeft met de verslechterde gezondheid van haar vader.

Sinds bij Britney een bipolaire stoornis is vastgesteld staat ze onder officieel toezicht van Jamie.

Begin januari kondigde Britney al via sociale media aan ’er tussenuit te gaan’ vanwege de gezondheidsproblemen van haar vader. Hoe lang haar pauze zou duren maakte ze niet bekend. Ook stelde ze de release van haar nieuwe album uit en schoof ze haar show in Vegas, die op 12 februari had moeten beginnen, voor onbepaalde tijd vooruit.

