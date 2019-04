Michael van der Plas wil terug naar Spanje

„Als dadelijk alles weer rustig is, dan ga ik de drukte opzoeken en dan denk ik bij mezelf ’dan ga ik weer terug naar het buitenland of zo, weer terug naar Spanje’. Gaan we gewoon naar Torremolinos”, vertelt Michael aan Shownieuws. „Als ik daar kom, ik ben daar pas weer geweest, dat is gewoon thuiskomst. Ik ken bijna iedereen daar, ja ze kennen mij daar nu allemaal natuurlijk. Het is zo leuk, en het is lekker weer daar. Ja ik heb echt mijn hart verloren aan Spanje.”

Ook Naomi ziet een terugkeer naar Spanje wel zitten. „Ja dat heeft wel mijn voorkeur. Ik heb daar nu ook zeven of acht maanden gewoond en ik heb daar nu ook eindelijk, op het moment dat we weg moesten, een vriendinnetje daar. Kende ik eindelijk een beetje de weg, verdwaalde ik niet meer en dan moet je weer weg...”

In de tussentijd stort Michael zich hier weer volledig op zijn muziekcarrière. Er is alleen één probleem: „Ik heb eigenlijk geen manager meer”, vertelt Michael. „Jake en ik doen helemaal niets meer met elkaar, dus ik wil wel een oproep doen. De boekingen en dat soort dingen, die afhandelingen, dat wil ik gewoon echt bij een boekingskantoor of bij een manager. Dus ik ben echt op zoek naar een manager die me gaat begeleiden in die dingen die ik nog doe.”

Afgelopen zomer besloten Michael en Naomi terug te keren naar Nederland om voor Michaels kinderen te kunnen zorgen, nadat Samantha de Jong tijdelijk de voogdij over hen kwijtraakte. Naomi en Michael wonen sinds december in Scheveningen.

