Sylvester Stallone zet huis te koop voor 130 miljoen

Het huis, dat hij in de jaren negentig liet bouwen in een beveiligde buurt in Beverly Hills, heeft acht slaapkamers en twaalf badkamers. In de keuken zijn er twee eilanden, de eetkamer heeft handgeschilderde muren waarbij het lijkt alsof je je bevindt in een oud kasteel en er is ook nog een apart gastenverblijf met twee slaapkamers. Naast een eigen golfbaan en zwembad, heeft het huis uitzicht op de een diepe kloof en Los Angeles.

Een koper zal in ieder geval een boel beroemdheden tot zijn buren kunnen rekenen, want onder anderen Denzel Washington, Justin Bieber en Hailey Baldwin, Eddie Murphy, Mark Wahlberg en Rod Stewart wonen vlakbij.

De Rocky-acteur heeft volgens de geruchten vorig jaar al een nieuwe stek op de kop getikt voor 354 miljoen dollar (290 miljoen euro) in Palm Beach.