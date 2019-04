Doris Day (97) viert verjaardag de hele week

„Ik heb dierbare vrienden op bezoek en we vieren het de hele week”, aldus de hoogbejaarde actrice, die doorgaans liever buiten de spotlights blijft. Toch gaat haar verjaardag nooit onopgemerkt voorbij: een groep fans komt al jaren op 3 april in haar woonplaats samen voor een driedaags inzamelingsevenement voor haar stichting, de Doris Day Animal Foundation.

„Ik ben nog altijd stomverbaasd dat zoveel mensen naar Carmel komen om mijn verjaardag te vieren en geld in te zamelen voor de dieren”, zegt Day. „De groep lijkt nog elk jaar groter te worden, dat raakt me echt en ik ben dankbaar voor hun steun.”

Doris Day, bekend van het lied Que Sera, Sera en films als Pillow Talk (1959) en The Man Who Knew Too Much (1956), kwam er in 2017 achter dat ze twee jaar ouder was dan ze dacht. Al langer was niet helemaal duidelijk of ze in 1922 of 1924 werd geboren. Zelf ging ze er dat jaar vanuit dat ze 93 werd, maar Amerikaanse media doken haar geboortebewijs op, waaruit bleek dat ze 95 kaarsjes mocht uitblazen.