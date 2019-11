Robbie Williams profiteert van cassettebandjesrevival

Billie Eilish, The 1975 en Kylie Minogue wisten recent ook goed te scoren op cassette maar geen artiest deed het in een week zo goed als Robbie Williams. De laatste keer dat er zo veel cassettes van een album over de toonbank gingen in Groot-Brittannië was in juli 2002. Het ging toen om het verzamelalbum Now 52 waar hits van onder meer S Club 7, Atomic Kitten, Sophie Ellis-Bextor en Ronan Keating op stonden.

In navolging van de opleving van vinyl is recent ook een cassette-revival ontstaan. Van veel albums zijn daarom tegenwoordig weer cassettes verkrijgbaar.

Een andere opvallende aanwezige in de Britse top 10 van deze week is André Rieu. Hij komt met zijn nieuwe album Happy Days binnen op de zesde plaats en dat is een stuk beter dan in Nederland, waar de wereldberoemde violist het voorlopig met een 26e plaats moet doen.