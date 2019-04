Zieke Cersei Lannister mist première Game of Thrones

De Britse laat weten dat „hartverscheurend” nog te zwak is uitgedrukt voor de teleurstelling die ze voelt over de gemiste galapremière. Ze belooft fans van de serie wel dat het achtste seizoen van Game of Thrones fantastisch wordt en prijst de cast, crew en bedenkers van de show, waarin ze Cersei Lannister speelt.

Flink wat fans van de serie hebben wel al een kijkje genomen op de premièrelocatie. Daarbij kon niet iedereen zich inhouden: een beveiligingsmedewerker laat aan Variety weten dat tijdens de opbouw dinsdag en woensdag zijn team de handen vol had aan fans die de ’Iron Throne’ wilden beklimmen die HBO voor de rode loper had nagebouwd. Hij bekende dat het in ieder geval één persoon al was gelukt er met één van de zwaarden van de troon vandoor te gaan.