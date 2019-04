Amber Rose in verwachting van tweede kind

In een Instagrampost waarin ze het nieuws bekendmaakt, verklapt Amber meteen ook het geslacht van de baby. „Alexander en ik zijn superblij dat we kunnen aankondigen dat er een jongetje in aankomst is. Sebastian vindt het zo leuk dat hij een grote broer wordt!”

Het model en haar vriend, die werkt voor platenlabel Def Jam, zijn sinds oktober samen. Amber had eerder relaties met Kanye West en 21 Savage. Ze trouwde in 2013 met Wiz Khalifa, maar de twee gingen het jaar erop weer uit elkaar en delen nu de voogdij over Sebastian.