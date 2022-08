Frank Jansen: ’Rogier Smit eist 10 mille in de máánd van me!’

Royals

Prins Andrew blijft door de staat betaalde bescherming ontvangen

De Britse prins Andrew blijft vooralsnog door de belastingbetaler gefinancierde politiebescherming ontvangen. Dat schrijft The Telegraph donderdag op basis van de conclusie van een comité dat zich over de kwestie had gebogen sinds de hertog van York geen officiële koninklijke taken meer uitvoert.