Winston Churchill in Britse Soldaat van Oranje

Dat vertelde hij in een interview op NPO Radio 5. „Churchill móet er in”, vertelde hij presentator Hijlco Span. „Die man heeft zulke prachtige quotes. Er moet zeker één scene komen waarin hij de kamer uit stormt en roept: ’De Nederlandse regering kent maar één kerel en dat is Wilhelmina!’”

Boot maakte woensdag bekend dat de Britse versie van zijn hitproductie, die al bijna tien jaar volle zalen trekt in Nederland, in het najaar van 2020 in Londen in première moet gaan. Voor de voorstelling wordt bij de Londen City luchthaven een nieuw theater gebouwd, mét een draaischijf zoals het theater in Katwijk die kent. „We korten de voorstelling wel iets in”, vertelt hij. „Maar verder doen we geen grote aanpassingen. Het verhaal speelt zich al voor de helft in Engeland af natuurlijk.”

Judi Dench

Het gerucht dat Judi Dench de rol van koningin Wilhelmina gaat spelen, verwijst Boot vooralsnog naar het rijk der fabelen: „Ze weet zelf nog van niets in elk geval.” De producent noemt Soldaat van Oranje „zeker in deze tijd van de Brexit een belangwekkend verhaal dat verbinding tussen de mensen zoekt. Het is een universeel verhaal, waar ook mensen over de grens zich zeker in kunnen herkennen. In dat opzicht is ons verhaal - hoewel we niet in de schaduw mogen staan - vergelijkbaar met een universeel verhaal over broederschap als Les Misérables.”

Eind dit jaar start de bouw van het theater Soldier of Orange - The Musical in de buurt van de Londen City luchthaven. Naar verwachting gaat de Engelse versie in het najaar van 2020 in première. De exacte datum en de start van de kaartverkoop worden later bekendgemaakt.

De succesvolle voorstelling over Engelandvaarder Erik Hazelhoff Roelfzema ging op 30 oktober 2010 in première in de speciaal ervoor gebouwde TheaterHangar in Katwijk. De musical, die door meer dan 2,8 miljoen mensen werd bezocht, werd onlangs verlengd tot september dit jaar. Geen enkele voorstelling was ooit zo lang aaneengesloten in Nederland te zien.