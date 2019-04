Helen Mirren deelt sneer uit aan Netflix

Dame Helen sprak op CinemaCon, een jaarlijkse beurs voor bioscoopexploitanten in Las Vegas. „Er gaat niets boven in een bioscoopzaal zitten en het licht zien uitgaan”, zei ze tegen hen. „En ik wil jullie bedanken dat jullie dat mogelijk maken.”

De discussie over de plek van Netflix in het filmlandschap gaat al langer in Hollywood. Steven Spielberg liet onlangs weten dat hij vindt dat Netflixfilms, die doorgaans niet of maar heel kort in de bioscoop te zien zijn, niet thuishoren bij de Oscars, maar bij de Emmy’s, de prijzen voor beste televisieprogramma’s. Op het filmfestival van Cannes dingen films van streamingservices al twee jaar niet mee voor de prijzen. Netflix heeft daardoor besloten helemaal geen films te vertonnen op het Zuid-Franse festival.