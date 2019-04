Veronica Inside gaat Johan Derksen (nog) niet vervangen

De 70-jarige oud-voetballer en voormalig hoofdredacteur van Voetbal International ligt in het ziekenhuis na een val van een trap. Hij was lange tijd buiten westen en heeft in elk geval een hersenschudding en een gebroken arm. Volgens presentator Wilfred Genee is hij er slecht aan toe en ligt het gezicht van zijn tafelgenoot ’aan gruzelementen’.

„We leven per dag”, legt de zegsvrouw van Talpa uit aan het ANP. „We weten ook niet hoe de situatie zich ontwikkelt. De redactie is nog geen zoektocht gestart naar een structurele vervanger.” Alles wat gemeld kan worden over de toestand van Derksen, zal in Veronica Inside of via de socials van het programma worden gecommuniceerd.

Het programma heeft voor vrijdag en maandag vervangers geregeld. Zijn dochter Marieke bevestigde woensdag op Twitter dat haar vader ’helemaal in de prak ligt’. „Maar laten we het positief houden: mijn moeder viel van de trap en overleed aan de gevolgen. Johan is er nog.”