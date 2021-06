Birgit Schuurman had last van depressieve gevoelens na scheiding

"Ik weet dat die gevoelens voorkomen in de Schuurman-familie, mijn moeder en zus kampen er ook mee. Maar ik dacht altijd dat ik de dans ontsprongen was en het depressie-gen niet had", vertelt ze. Maar de scheiding bleek voor haar toch een trigger van depressieve gedachten.

De actrice en zangeres vond onder meer het co-ouderschap over hun zoon Chico en de nieuwe manier van leven lastig om te verwerken. Ze zag haar zoon niet meer dagelijks, maar om de week. Toen ze haar nieuwe en huidige vriend Sander van Haarlem ontmoette, werd dat nog ingewikkelder. "Daar was het prille stadium van verliefdheid. Het contrast tussen die emoties was enorm, het viel me zwaar." Ze kon er naar eigen zeggen niet meer van slapen. Birgit schakelde professionele hulp in om haar gevoelens te bespreken.

Ook troostte haar nieuwe vriend Sander haar in de moeilijke periode, maar dat was volgens Birgit ook lastig. "Ik kon dat niet meteen duidelijk maken. Dat je je soms meer getroost voelt als iemand benoemt dat je verdriet hebt en het juist niet probeert weg te nemen."

Eerder deze week maakten Birgit en Sander bekend in verwachting te zijn van een zoon. Het is het eerste kind voor het stel.