Oplichter heeft het op Tim Knol voorzien

Tim ontdekte de oplichting via zijn broertje. „Hij kreeg via een ander telefoonnummer de vraag of ik even geld kon overmaken. Was niet vanuit mijn eigen WhatsApp. (...) Hij gebruikte ook mijn pa’s naam. Ging om 3200 euro.”

De zanger wil via sociale media vooral vrienden en familie waarschuwen. „Graag print screens maken als dit gebeurt en maak nooit geld over.”