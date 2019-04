KRO-NCRV maakt datingshow voor vrouwen zonder make-up

„Ze zijn elke minuut van de dag met hun uiterlijk bezig, om er zo goed mogelijk uit te zien en imperfecties te verbergen. Heeft hun perfecte uiterlijk ze onbenaderbaar gemaakt?” vraagt de omroep zich af. Volgens de programmamakers maakt het daten zonder make-up de zes deelnemers „kwetsbaar en onzeker, maar ook nieuwsgierig: hoe reageren de mannen als ze hun naakte, ware gezicht laten zien?”

In elke aflevering staat één vrouw met haar eigen levensverhaal centraal. De presentatie is in handen van Nienke Plas, die beklemtoont dat „schoonheid tussen je oren zit”.

De eerste uitzending is op dinsdag 30 april.