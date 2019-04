RTL haalt Geraldine Kemper weg bij BnnVara

Geraldine is enthousiast over de nieuwe kansen, laat ze weten, al neemt ze afscheid van de zender waar ze via talentenjacht Sterretje Gezocht belandde en zich tien jaar lang wist te blijven ontwikkelen. „Het is even slikken om het warme nest te verlaten, maar ik ben klaar voor de volgende stap.”

Volgens Peter van der Vorst, de nieuwe programmadirecteur bij RTL, had de zender de presentatrice al langer op het oog. „Ze heeft zich in de afgelopen tien jaar ontwikkeld tot een zeer veelzijdig en geliefd presentatrice en programmamaker. Ze is enthousiast, inhoudelijk sterk en niet bang om zichzelf te laten zien.”

Van der Vorst kijkt er dan ook naar uit haar nieuwe formats te geven, ’waarin ze haar talenten nóg verder kan ontplooien’. Dat kunnen volgens hem zowel studioprogramma’s als programma’s op locatie zijn. Met beide varianten heeft Geraldine de nodige ervaring. Zo presenteerde ze diverse varianten van De Nationale Test en typische BNN-programma’s als Try Before You Die en Spuiten en Slikken maar ook het wat serieuzere Je Zal Het Maar Zijn, 3 op Reis, Misbruikt en Verkracht of niet.

Op de hoogte blijven van al het laatste nieuws over de sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.