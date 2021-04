Vriend Samantha de Jong plotseling overleden

„Hou van jou lieve schat. Zomaar ineens ben je overleden. Hoe kan dit?”, schrijft Samantha in een bericht. „Ik kan het niet geloven dat je er niet meer bent. Ik heb je geholpen maar niets hielp. De artsen en politie namen het over (...) Je zal voor altijd bij me blijven. Kan me geen leven zonder jou voorstellen. Gisteren waren we nog lekker aan het koken.”

Begin februari stelde Samantha haar nieuwe vriend Gelmore voor aan de buitenwereld. In maart bezegelden de twee de liefde met een tatoeage; zij zijn naam op haar decolleté en hij haar naam in zijn nek. Eind vorig jaar verwelkomde het koppel zoontje Angelo.