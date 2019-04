Marcel Musters: ’Linda de Mol zoent wel lekker’

Musters vertelt dat hij zijn homoseksualiteit niet kon accepteren, omdat hij gewoon een vrouw en kinderen wilde. „Het is in die zin lang ingewikkeld geweest.” Hij noemt zichzelf ook ’niet honderd procent homo’. Dat hij als acteur eigenlijk altijd heteromannen speelt, dat maakt hem niet uit. „Ik vind het alleen wel raar als heteroseksuele acteurs worden bewonderd omdat ze een homoseksueel spelen - o, je hebt gezoend met een andere man, wat fantastisch dat je dat durft!”

Dat werkt volgens hem namelijk altijd maar één kant op. „Ik heb eergisteren nog met Linda de Mol gezoend, maar niemand vraagt ooit hoe dat voor mij is. Ze zoent overigens lekker.”

Onder m’n huid

Musters is sinds woensdag ook in de bioscoop te zien in de film God Only Knows over een paranoïde man die in complottheorieën gelooft door filmpjes over internet. Iets dat hij bij zichzelf herkent als het gaat over bootvluchtelingen of over de farmaceutische industrie. „Daar kan ik me vreselijk over opwinden. Ik was gisteren bij de cardioloog, en die wilde me pillen geven voor mijn cholesterol. Daar heb ik inmiddels zo veel dingen over gehoord, dat ik me afvraag of ik ze moet gaan slikken. Die cardioloog is aardig en bekwaam en ik ben geneigd hem te geloven, maar ik heb toch mijn twijfels. En ik denk dat je altijd moet varen op je intuïtie.”

Ook liet hij weten na veertig jaar jaarlijks naar New York te zijn geweest, hier nu mee te stoppen, omdat hij overal verwijzingen naar Trump zag en over hem hoorde praten. „De laatste keer dat ik daar was, ging het zo onder m’n huid zitten.”