North (5) haalt bizarre grap uit met Kim en Kanye

North (5) schakelde haar broertje Saint (3) in om haar absurde plan uit te voeren, aldus Kim. „Ze kwam met ketchup aan in de badkamer en smeekte me om dat op me te mogen smeren, net als in een enge film. Toen vroeg ze me te gaan liggen. Ik dacht echt dat ze maar aan het spelen was.”

De intenties van North waren niet zo onschuldig. „Ze heeft Saint geleerd om nep te huilen, ze deed het ’m zo voor. En toen zei ze dat ’ie naar beneden moest roepen dat mama dood was.”

Echtgenoot Kanye kwam volgens Kim meteen naar boven rennen, en kon de grap niet waarderen. „Hij moest ze echt uitleggen dat dit niet grappig was, dat je dat niet doet.” Zelf lijkt Kim vooral naar de positieve kant te kijken. „Ik ben het met hem eens natuurlijk, maar ik was er wel van onder de indruk dat ze dit samen hebben bekokstoofd en als team hebben uitgevoerd.”