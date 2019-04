Gordon slachtoffer brutale auto-inbraak

Zijn auto stond dan wel in een beveiligde parkeergarage, maar dat heeft een ’stelletje tuig’ niet belet om alsnog in te breken. Het linkerachterraam is brutaalweg ingeslagen. „Wat een domper”, reageert een woedende Gordon op zijn Facebookpagina bij een foto van het vernielde voertuig.

Hij is zwaar teleurgesteld in de parkeergarage. „Bedankt, geweldig Qpark, voor de beveiligde parkeergarage.” Ook voor de daders heeft hij geen goed woord over. „Pffffff Stelletje tuig dat steelt van anderen die hard werken. Gadverdamme!”

Aan RTL Boulevard laat Gordon weten aangifte te gaan doen bij de politie. De inbrekers hebben een koffer gestolen.

Zijn verhaal roept veel herkenning op van fans die hetzelfde hebben meegemaakt in een beveiligde parkeergarage. „Hier in Zaandam is het schering en inslag en ze doen er niets aan. De gemeente ook niet.” Ook in Amsterdam herkennen mensen het. Ze vinden de parkeerkosten daarom veel te hoog. „Je kan ’m nog beter midden op de dam zetten en een bekeuring pakken. Staat ’ie veiliger en is nog goedkoper ook.”

Het parkeren in een parkeergarage is op eigen risico bij de meeste parkeergarages en ook bij Q-park die op Google adverteert met ’Zorgeloos parkeren’. In de algemene voorwaarden stellen zij: ’Tot de verplichting van Q-Park behoort niet de bewaking van het voertuig’. Ook de aansprakelijkheid staat in de voorwaarden benoemd: ’Q-Park is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, verlies van het voertuig en de andere eigendommen van parkeerder’.

