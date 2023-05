Premium Het beste van De Telegraaf

Echo’s uit het verleden Cannes viert docu van Steve McQueen over bezet Amsterdam

Door Marco Weijers Kopieer naar clipboard

Regisseur Steve McQueen en mede-producent Bianca Stigter van de Bezette Stad in Cannes. Ⓒ AFP

Geschiedenis is overal. De sporen ervan ook, al zijn die minstens zo vaak uitgewist of begraven onder het leven dat zijn loopt herneemt. In Occupied city, een documentaire over Amsterdam in oorlogstijd die deze week op het filmfestival in van Cannes zijn wereldpremière beleefde, geeft Oscarwinnaar Steve McQueen dat verleden een stem.