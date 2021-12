Holly Madison beleefde ’traumatische’ eerste nacht met ex Hugh Hefner

Madison werd in 2008 uitgenodigd voor een avondje uit met Hefner. Ze brachten wat tijd door in een club en gingen daarna terug naar de Playboy Mansion samen met een aantal andere vrouwen. Het was echter niet de nacht die ze voor ogen had. „Ik had niet verwacht dat ik het bed zou delen op de eerste date. Hij werd letterlijk bovenop me geduwd. Nadat we seks hadden gehad, schaamde ik mij en had het meer emotionele impact op me dan ik had gedacht.”

Bewondering

Ze vervolgt dat ze Hefner altijd heeft bewonderd, maar geschokt was door het idee dat de anderen wisten wat er tussen hen was gebeurd. „Ik dacht dat hij heel slim was en ik keek enorm naar hem op. Ik vond hem leuk en het idee dat ik met hem het bed moest delen schrikte mij niet zo af.” In haar omgeving zei men tegen Madison dat ze de situatie op dat moment beter hadden kunnen verlaten, maar zelf had ze juist het gevoel dat ze moest blijven. „Ik kon het niet meer terugdraaien. Toen Hefner mij de volgende ochtend vroeg om te verhuizen naar de Playboy Mansion, had ik het gevoel dat er eindelijk respect voor mij was.”