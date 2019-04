Luuk Ikink maakt zich zorgen over baby

In zijn woonplaats Soest is slechts 91 procent van de baby’s ingeënt tegen bof, mazelen en rode hond. Dit aantal ligt onder de vaccinatiegraad van 95 procent die nodig is om groepsimmuniteit te waarborgen. Het RIVM luidde hier vorig jaar de noodklok over.

Steeds meer mensen laten hun kind niet inenten om religieuze motieven of omdat ze zeggen ’niet te geloven’ in vaccinatie. Dit maakt de RTL Boulevard-presentator woest. „Schandalig en levensgevaarlijk!”, noemt hij de lage dekkingsgraad in Soest. „Doe normaal en laat je kinderen inenten.” Het kabinet besloot vorig jaar om meer voorlichting te gaan geven over vaccinatie.

D66 kondigde vorig jaar al aan met een initiatiefwet te komen waarmee kinderdagverblijven niet-ingeënte kinderen mogen weigeren. De partij kon op steun van een Kamermeerderheid rekenen, maar het kabinet vond het nog te vroeg voor zo’n wet.