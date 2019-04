Johan Derksen mag ziekenhuis vrijdag alweer verlaten

Eerder op de dag maakte zijn dochter Marieke al bekend dat de gevolgen van zijn val van een trap mee lijken te vallen. Beide berichten lijken erop te duiden dat het herstel voorspoedig gaat.

Bekijk ook: Dochter Johan Derksen schrikt van alle aandacht

Veronica Inside-presentator Wilfred Genee meldde woensdag dat de 70-jarige oud-voetballer in het ziekenhuis lag na een val van een trap. Hij was lange tijd buiten westen en heeft in elk geval een hersenschudding en een gebroken arm. Genee zei toen dat Derksen er slecht aan toe was.

„We leven per dag”, legt de woordvoerster van Talpa uit. „We weten ook niet hoe de situatie zich ontwikkelt.” Het programma heeft voor vrijdag en maandag vervangers geregeld.