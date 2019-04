Vrouw uit haar dak bij zien van beroemdheid in metro

Voor Ben Stiller, de beroemdheid om wie het gaat, is het afgelopen met de rust en anonimiteit. „O MY GOD!”, schreeuwt de vrouw, waarna ze haar haar losmaakt en per se met de acteur op de foto wil. „Ik hou zoveel van je”, zegt ze in het Spaans. „Ik word gek. Maak alsjeblieft een video.” En als dat gebeurt, willen andere passagiers dat natuurlijk ook.

Een paar medereizigers vinden de hysterie wat al te gek en zoeken een ander plekje.

Ben Stiller is al een paar jaar niet meer op het witte doek te zien, maar speelt nog wel in Amerikaanse tv-series. De laatste jaren is hij vooral bezig met zijn werk als producer.