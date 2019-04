9 wereldsterren die je zomaar in de NY-metro kunt treffen

Jake Gyllenhaal probeert het incognito, maar kan zich niet verstoppen Ⓒ Hollandse Hoogte

Acteur Ben Stiller waagde verstopt achter een zonnebril een ritje met de metro, maar werd meteen herkend door een fan die vervolgens uit haar dak ging. Maar er zijn nog grotere sterren die zich niet te min achten voor een ritje in de metro of de trein. Ben je eens op vakantie in New York of Londen, pak dus gerust de ondergrondse voor je kans op een eigen OMG-momentje met een van deze sterren: