Waldemar Torenstra heeft ook tinnitus: ’Als ik maar niet gek word’

Imiddels heeft de acteur ontdekt dat sporten goed is tegen de piep. „Als ik niet beweeg, merk ik dat ik grimmiger word. En ik moet in conditie zijn voor mijn werk, elke avond in het theater staan, of de vechtpartijen in de film De Vuurlinie, dat is best zwaar.” Hij heeft er naar aigen zeggen dus redelijk mee leren leven, tot zijn grote opluchting. „Lang gedacht: als ik maar niet gek word van die piep”, vertelt de acteur aan het AD.

Zijn ultieme manier van ontspannen is naast sporten ook „heel lang uitslapen”. Hij is nogal een avondmens. „Het liefst zou ik elke dag om 02.30 naar bed gaan en 10.30 opstaan, maar dat gaat niet met kinderen.” Torenstra is verloofd met presentatrice Sophie Hilbrand, met wie hij een 13-jarige dochter en een 10-jarige zoon heeft.

Eerder maakte componist Stephen Emmer bekend dat hij aan tinnitus leed.