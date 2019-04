Johan Derksen: ’Deze jongen is niet kapot te krijgen’

De voetbalcommentator, die geregeld vanwege zijn uitgesproken mening ophef veroorzaakt, is niet verrast door de media-aandacht die hij krijgt na de val. „Ik kan me er wel wat bij voorstellen als ik van de trap val.” Wel is hij verbaasd door alle steun uit onverwachte hoek. „Hoe is het mogelijk?”

De 70-jarige Derksen maakt het naar omstandigheden goed en mag waarschijnlijk vrijdag weer naar huis. „Als je ziet wat voor smak ik gemaakt heb dan ben ik er nog goed vanaf gekomen”, zegt hij. „Deze jongen is niet kapot te krijgen.” De oud-voetballer liep geen hersenbeschadiging op door de val. „Ik heb een paar breuken in mijn schedel, maar het zit zo goed dat ze dat kunnen laten zitten. Dat groeit vanzelf weer aan.”

Hoewel Derksen grapt dat hij voorlopig geen balletje mag koppen, weet hij niet wanneer hij weer kan plaatsnemen in het tv-programma Veronica Inside. „Eerst moet mijn kop een beetje bijgetrokken zijn”, zegt hij. Wel hoopt Derksen snel weer zijn ongezouten mening te kunnen geven op televisie. „Wat is Veronica Inside zonder Johan Derksen?”

