Hilaria Baldwin bang voor miskraam

„Ik wil met jullie delen dat ik het gevoel heb dat de zwangerschap niet goed verloopt”, schrijft de yogalerares bij een foto waarop ze een klein babybuikje toont. „Ik heb mezelf altijd beloofd dat wanneer ik weer zwanger zou worden, ik het nieuws snel met jullie zou delen. Ook als dat zou betekenen dat iedereen weet wanneer het misgaat.”

Hilaria is bij haar vorige vier zwangerschappen altijd erg open geweest naar haar volgers en wil dat deze keer ook zijn. „Ik denk dat het belangrijk is om de waarheid te laten zien, want het is mijn taak om mensen te helpen door echt en open te zijn. Ik wil proberen het taboe op miskramen te doorbreken.”

Volgens de 35-jarige Hilaria heeft het embryo een hartslag, maar is het niet sterk genoeg. Ook zou de kleine niet goed groeien. „We wachten, maar de kans is heel klein dat dit een levensvatbare zwangerschap is.” Ze prijst de steun van haar vrienden en familie. „Ik heb er alle vertrouwen in dat mijn familie en ik dit zullen doorstaan, hoe moeilijk de reis ook is.”