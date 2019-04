TIA voor Veronica Inside-verslaggever Dennis Schouten (23)

Dat meldt 6 Inside. Dennis (23) was afgelopen vrijdag een voetballer aan het interviewen toen hij niet goed werd. „Hij werd niet goed, was misselijk, wankel en hij kon niet meer praten.” In het ziekenhuis bleek dat hij een bloedprop in zijn hersenen had.

De verslaggever heeft medicijnen gekregen. „Het is goed afgelopen.”