Instagram-account Harry en Meghan heeft al meer dan drie miljoen volgers

De populariteit van het koninklijke koppel gaat niet ten koste van het aantal volgers van prins William en Catherine. Gezien de soms zeer verhitte strijd tussen 'fans' van Meghan en Catherine was de verwachting dat de afsplitsing van het gezamenlijke account Kensington Palace tot minder volgers zou leiden. Het tegendeel is echter gebeurd.

Kensington Palace zag er binnen 24 uur maar liefst 200.000 volgers bijkomen en is nu het grootste koninklijke Instagram-account ter wereld met 7,3 miljoen volgers. De pagina waarop foto's worden geplaatst van koningin Elizabeth en andere leden van haar familie kreeg er eveneens belangstellenden bij. In één dag ging dat account van 5 naar 5,1 miljoen.

Ondertussen stromen de volgers nog steeds binnen op de nieuwe pagina van de hertog en hertogin van Sussex. Inmiddels is de 3 miljoen in zicht, waarmee Harry en Meghan zich in één klap in de top 5 van koninklijke accounts nestelen. Koningin Rania van Jordanië staat op 5,2 miljoen en de sultan van Dubai op 4 miljoen.

Nederlandse koningshuis

Charles en Camilla, die er ook volgers hebben bijgekregen, doen het niet slecht, maar komen maar tot 678.000. Dat is nog altijd royaal meer dan het Nederlandse koningshuis met 293.000 volgers. De Belgische koning telt er 24.500.

De belangstelling voor de koninklijke pagina's op Instagram haalt het overigens niet bij die voor wereldsterren als Kim Kardashian (133 miljoen), voetballer Cristiano Ronaldo (160 miljoen) of de zangeressen Selena Gomez (148 miljoen) en Beyoncé (126 miljoen).