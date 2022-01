Johnny de Mol over ’aangewaaide oom’ Jeroen Rietbergen: ’Wat een ongelooflijke klootzak’

„Ik moet en ik wil natuurlijk beginnen met de berichtgeving omtrent The Voice”, opent Johnny zijn programma. „De driedubbele blik waarmee ik naar de situatie kijk – als mens, als programmamaker en als familielid – maakt dat ik op dit moment van alles zou willen doen. Maar daar is het nog te vroeg voor, want nog niet alle feiten zijn duidelijk. Ook ben ik op dit moment niet objectief genoeg.”

„Ik word overspoeld door tegenstrijdige gevoelens die ik tegelijkertijd ervaar. Allereerst is het natuurlijk verschrikkelijk voor de mensen die daadwerkelijk met de misdragingen in aanmerking zijn gekomen. Dat zij in deze positie zitten, had nooit mogen gebeuren. Tegelijkertijd vind ik het ook vreselijk voor de mensen in de omgeving van de andere kant. Want de pijn, het verdriet en de schaamte zijn voor mij heel duidelijk voelbaar. Laat het duidelijk zijn: het staat niet in verhouding tot de pijn en het verdriet die de betrokkenen ervaren.

’Aangewaaide oom’

Maandag werd bekend dat Linda de Mol en Jeroen Rietbergen een punt achter hun relatie hebben gezet. Rietbergen heeft zich bij The Voice of Holland schuldig gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. In gesprek met Catherine Keyl vertelt Johnny in zijn eigen talkshow dat hij zijn ’aangewaaide oom’ een ’ongelooflijke klootzak’ vindt. „Tegelijkertijd moet ik er ook bij zeggen: we houden natuurlijk wel van hem.”

Ook wordt Johnny gevraagd of zijn vader, John de Mol, op de hoogte was van de misstanden bij The Voice. „De leidinggevenden wisten ervan, dat hebben we kunnen lezen. Dus ik neem aan hij ook. Of er toen excuses zijn gemaakt, dat weten we niet.” Wat gaat hij doen als blijkt dat zijn vader grote fouten heeft gemaakt? „Het hangt ervan af waar hij mee komt.”

Donderdag komt het BNNVARA-programma BOOS met een aflevering over de misstanden bij The Voice of Holland. Het programma wordt uitgezonden op YouTube.