Igmar Felicia stapt over van Qmusic naar 538

Voor Igmar, die in 2014 de Marconi Award voor aanstormend talent won, komt een droom uit. „Ik sta te springen om aan de slag te gaan”, laat hij weten. „Al vanaf de eerste klas heb ik een 538 schoolagenda. Vanaf dat moment is de liefde er en is die nooit meer weggeweest. Ik ben superblij met de kansen die ik krijg om een echte Igmar-show te gaan maken en ga mij daarnaast focussen op onlineformats waar 538 grote stappen in zet. Ik zit vol met ideeën en kan niet wachten te beginnen!”

Igmar maakte zijn debuut op de landelijke radio bij SLAM! In oktober 2017 stapte hij over naar Qmusic, waar hij samen met Mattie Valk en Fien Vermeulen het ochtendprogramma Mattie, Fien & Igmar ging presenteren. Afgelopen zomer verhuisde Igmar naar de avond, toen Mattie voortaan in de ochtend gezelschap kreeg van Marieke Elsinga.

Qmusic vult het gat dat Igmar achterlaat met Kai Merckx en Joost Swinkels, zo laat een woordvoerder weten. Kai vult nu nog de late avonduren en schuift op naar de vooravond, terwijl Joost zijn plek inneemt.