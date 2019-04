Twan Huys blies na stoppen RTL Late Night stoom af in Amerika

„Ja, dat heb ik helemaal zo beleefd”, zei Twan donderdag in talkshow M. Ook nam hij de tijd om veel te wandelen. „Ik was in de natuur. Daar had ik geen tijd voor in de afgelopen negen maanden.”

Twan heeft naar eigen zeggen een verwarrende maand achter de rug. Begin maart werd de stekker uit Late Night getrokken. „Ik was even in de war toen het stopte”, zegt hij daarover. Inmiddels gaat het goed met hem, al heeft het stoppen van de show hem best wat gedaan. „Het was ontzettend jammer, dat heb ik ook gezegd. Maar ik begreep het ook”, aldus Twan.

Opgelucht was Twan ook wel een beetje. „Toen ik daar in die bossen rondliep dacht ik: het is zoals het is. En ik vind het ook prima.”

Wat Twan nu gaat doen, weet hij nog niet. Hij wordt in ieder geval een vast gezicht in M, waar hij met Margriet van der Linden de Amerikaanse politiek gaat bespreken. Ook is de presentator bezig met een boek over wandelingen in Nederland.