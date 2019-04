Personeel Defensie met korting naar WO I-film

Jackson, die eerder onder meer de Lord of the Rings-trilogie maakte, heeft oorspronkelijke beelden van soldaten in de loopgraven opgeknapt en digitaal ingekleurd. Hij kon putten uit honderden uren filmmateriaal uit het archief van het Imperial War Museum (IWM).

De commentaren in de film zijn afkomstig van de oorlogsveteranen zelf en geselecteerd uit meer dan zeshonderd uur aan interviews uit de archieven van de BBC. Ook hebben doventolken dialogen tussen soldaten in stukjes ‘stomme’ film gereconstrueerd.

They Shall Not Grow Old beleefde in november de wereldpremière in Londen. De film is vanaf 11 april in de Nederlandse bioscopen te zien.