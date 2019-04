Overgestapte Geraldine Kemper voelt zich jarig

Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

Geraldine Kemper is in januari al een jaartje ouder geworden, maar het voelde donderdag alsof ze weer jarig was. De presentatrice kreeg aan de lopende band felicitaties toen bekend werd dat ze de overstap maakt van BNNVARA naar RTL. „Ik krijg de hele tijd berichtjes, ik word gebeld, iedereen is blij. Ik heb de hele tijd zin in champagne”, zei Geraldine in RTL Boulevard.