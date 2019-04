Monic Hendrickx zet schaar in lokken voor film

„Ja, dat doen mensen als ze willen verdwijnen”, zei Monic in RTL Boulevard. „Dan gaan ze haren afknippen. Ik vond het wel heel spannend, omdat ik het volgens mij nog nooit zo kort heb gehad. Dus als ik het nu was, denk ik steeds: aah waar is mijn haar.”

De langverwachte Penoza-speelfilm is vanaf eind november in de bioscopen te zien. De opnames in Canada zijn inmiddels afgerond, laat distributeur Dutch FilmWorks weten; in april gaan de cast en crew verder in Nederland. Over de verdere inhoud van de film willen de makers nog niets zeggen.