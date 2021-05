Gwyneth Paltrow aangeklaagd om ontplofte vaginakaars

De man zegt dat de geurkaars, die zou ruiken naar de gevoelige zone van de actrice, na ’maximaal drie uur branden plots een hele hoge vlam kreeg en daarna ontplofte’, waarna de kamer blauw zou hebben gestaan van de rook.

Volgens de man heeft de kaars een brandplek achtergelaten op zijn nachtkastje en was het potje verkoold. Hoewel hij erkent dat de kaars wordt geleverd met een waarschuwing de kaars niet langer dan twee uur te branden, is hij van mening dat er onvoldoende wordt gewaarschuwd voor ’aanzienlijke verwondingen als hij explodeert’.

De man eist een schadevergoeding van 5 miljoen dollar en klaagt het bedrijf van Paltrow aan wegens ’schending van garantie en productaansprakelijkheid’. Dat blijkt uit documenten in handen van TMZ.

Goop maakt zich echter geen zorgen over de aanklacht. „We zijn ervan overtuigd dat deze bewering niet serieus is en een poging is om geld te verdienen aan een product dat veel media-aandacht heeft gekregen. We staan achter de merken die we voeren en de veiligheid van de producten die we verkopen”, laat een woordvoerder weten.

’Grappig’

In januari zorgde de vaginakaars van Gwyneth Paltrow ook al voor een brand bij een koppel in Londen. De eigenaresse, Jody Thompson, vertelde destijds aan The Sun dat er ineens een 50 centimeter hoge steekvlam uit het glazen potje kwam. „De kaars explodeerde en er kwamen grote vlammen en allemaal kleine deeltjes uit”, zegt ze. „Ik heb nog nooit zoiets gezien. Het hele ding stond in de fik en het was te heet om aan te raken.” Gelukkig voor Thompson en haar partner kreeg ze het vuur onder controle waarna ze de kaars weg hebben gegooid. „Het hele huis had af kunnen branden. Op dat moment was het best eng, maar achteraf gezien is het best grappig dat de vaginakaars van Gwyneth in mijn huiskamer explodeerde.”

Per ongeluk

De geurkaars van 75 dollar is sinds begin vorig jaar te koop via de website van Goop. De geurkaars is sindsdien vaak uitverkocht.

Gwyneth maakte de geur van de kaars per ongeluk. De actrice werkte samen met een parfummaker aan een nieuw luchtje toen ze besefte wat voor parfum ze hadden gemaakt. „Eh, dit ruikt naar vagina”, zei Gwyneth toen. Die ruikt volgens haar naar ’een mix van geraniums, citrusachtige bergamot, ceder, damaskusrozen en muskuszaad’.