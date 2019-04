Olivia Wilde richt zich op regisseren

„Acteren werkt bevrijdend, is ontzettend leuk en het wordt alleen maar beter als je het niet uit noodzaak hoeft te doen”, zegt Wilde. „Maar regisseren is voor mij een echte ontdekking. In de nabije toekomst wil ik daarom zo veel mogelijk films regisseren.”

Booksmart is een komedie over twee hardwerkende middelbare scholieren die na hun afstuderen zien dat ook hun minder ijverige klasgenoten naar gerenommeerde, zogenoemde Ivy League-universiteiten kunnen. De twee, gespeeld door Kaitlyn Dever en Beanie Feldstein, besluiten daarop het plezier dat zij tijdens hun avonden studie hebben gemist, in te halen.

Fraude rond toelatingen

De film raakt aan het recente nieuws over fraude rond toelatingen tot grote Amerikaanse universiteiten. Hollywoodsterren Felicity Huffman en Lori Loughlin worden ervan verdacht steekpenningen te hebben betaald om hun dochters op hoog aangeschreven scholen te krijgen.

Toen ze erover hoorde, dacht Wilde direct aan haar film. „Ik was geschokt. Dat je zo weinig vertrouwen hebt in je kinderen - ik kan er niet bij. Booksmart zorgt er hopelijk voor dat kinderen vertrouwen in zichzelf krijgen, of ze naar een Ivy League-school gaan of niet.”

Booksmart draait vanaf 24 mei in de Amerikaanse bioscopen.